Певице Алсу ещё не могут забыть скандала с накруткой голосов в шоу "Голос.Дети", где она нарушила правила, чтобы сделать свою дочь победительницей. Однако в соцсетях разгорается новый скандал. Артистку опять подозревают в накрутке. В этот раз — просмотров на YouTube.
Недавно Миккела стала участницей шоу "Алена, блин!", где она устроила небольшой концерт и исполнила несколько военных песен ко Дню Победы. Всего за два дня ролик набрал более 500 тысяч просмотров. Пользователей смутило то, что у видео было всего 600 лайков и 500 дизлайков.
"Алсу опять накрутила просмотры, только вот про лайки и дизлайки забыла", — пишут в комментариях под видео на YouTube.
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