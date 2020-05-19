Алсу обвиняют в накрутке ради дочери

Певице Алсу ещё не могут забыть скандала с накруткой голосов в шоу "Голос.Дети", где она нарушила правила, чтобы сделать свою дочь победительницей. Однако в соцсетях разгорается новый скандал. Артистку опять подозревают в накрутке. В этот раз — просмотров на YouTube.

Недавно Миккела стала участницей шоу "Алена, блин!", где она устроила небольшой концерт и исполнила несколько военных песен ко Дню Победы. Всего за два дня ролик набрал более 500 тысяч просмотров. Пользователей смутило то, что у видео было всего 600 лайков и 500 дизлайков.