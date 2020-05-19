Гоген Солнцев после долгого перерыва опубликовал новую фотографию в Instagram. Однако поклонники шоумена не оценили снимок.
Многие пользователи заметили, что Солнцев изрядно постарел и изменился.
Фанаты припомнили 65-летнюю жену шоумена и предположили, что именно из-за неё Солнцев начал стареть раньше времени.
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Вы знали, что 19 мая - день кубика рубика? Мы с моими уже во всевозможные настольные игры переиграли дома. Подскажите, во что играете Вы? Может, есть ещё игры, в которые мы не успели или не додумались погонять?) #гогенсолнцев #самоизоляция #игры #монополия #маджонг #коронавирус #мы #семья #безопасность #шахматы #шашки #буриме #города #слова #прятки #салочки #городки #еда #кулинария #рецепты #денди #приставка #чаты #замри #волны #куличики #магазин #лошадка #угадайка
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