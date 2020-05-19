"Постарел": поклонникам Гогена Солнцева не понравилось его новое фото

Гоген Солнцев после долгого перерыва опубликовал новую фотографию в Instagram. Однако поклонники шоумена не оценили снимок.

Многие пользователи заметили, что Солнцев изрядно постарел и изменился.

Фанаты припомнили 65-летнюю жену шоумена и предположили, что именно из-за неё Солнцев начал стареть раньше времени.