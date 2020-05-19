Актриса Татьяна Васильева находится на домашнем лечении. Недавно у неё была обнаружена пневмония. Невестка артистки Мария Болонкина рассказала, что к Васильевой пришли фейковые медики и украли у неё мобильный телефон.
"Сегодня к Татьяне Григорьевне пришли брать третий мазок на тест. Две медсестры вели себя довольно странно. Во-первых, они пришли уже в бахилах. Во-вторых, неумело брали тест: не залезали так глубоко, как обычно. В итоге Татьяна Григорьевна вышла на 30 секунд в другую комнату за полисом. А после ухода медиков обнаружила пропажу телефона", — сообщила Болонкина.
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