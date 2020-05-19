Фейковые медики ограбили актрису Татьяну Васильеву

Актриса Татьяна Васильева находится на домашнем лечении. Недавно у неё была обнаружена пневмония. Невестка артистки Мария Болонкина рассказала, что к Васильевой пришли фейковые медики и украли у неё мобильный телефон.