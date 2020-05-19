В Москве полицейскими был задержан актер Антон Михаленко, известный по эпизодическим ролям в "милицейских" сериалах. Артист недавно снялся в "Полицейском с Рублевки".
Михаленко был остановлен сотрудниками полиции из-за подозрительного поведения. Его отправили на медицинскую экспертизу, которая показала наличие запрещенных веществ у него в крови.
Против актера было возбуждено уголовное дело.
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