Причиной расставания Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова может быть положение Венеры в Солнечной системе, которое планета будет занимать в период с 13 мая по 25 июня.
Такое мнение высказала звездный астролог Василиса Володина.
"Ретроградная Венера продолжает собирать свою жатву…", — прокомментировала астролог размолвку пары.
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