Астролог: в ссоре Гагариной и Исхакова виновата ретроградная Венера

Причиной расставания Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова может быть положение Венеры в Солнечной системе, которое планета будет занимать в период с 13 мая по 25 июня.

Такое мнение высказала звездный астролог Василиса Володина.