Бородина назвала Боню "сектанткой"

Ксения Бородина подвергла критике Викторию Боню и других блогеров, которые в столь неспокойное время продвигают различные нелепые теории заговоров в соцсетях.

"Откровенные сектантские приемчики. То про дистанционное обучение, что всех детей хотят идиотами сделать, то про вышки и чипирование!" — написала Бородина.

В последнее время Виктория Боня часто публикует на своей странице в Instagram различные конспирологические теории.