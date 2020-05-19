Ксения Бородина подвергла критике Викторию Боню и других блогеров, которые в столь неспокойное время продвигают различные нелепые теории заговоров в соцсетях.
"Откровенные сектантские приемчики. То про дистанционное обучение, что всех детей хотят идиотами сделать, то про вышки и чипирование!" — написала Бородина.
В последнее время Виктория Боня часто публикует на своей странице в Instagram различные конспирологические теории.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.