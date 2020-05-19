Актриса Екатерина Волкова считает, что на российских телеэкранах "слишком" много Александра Петрова.
За последние два года актер успел принять участие в 15 различных проектах.
"Это просто запредельно — так использовать талантливого актера. Нельзя не давать ему передыху, чтобы "и в хвост и в гриву", — посетовала Волкова.
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