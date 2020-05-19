Недавно стало известно о том, что актриса Меган Фокс рассталась со своим мужем Брайаном Остином Грином. Ходили слухи, что пара решила прекратить отношения из-за многочисленных измен Фокс, однако её бывший возлюбленный решил рассказать правду.
Около года назад актриса отправилась за границу, чтобы сняться в фильме Midnight in the Switchgrass вместе с рэпером Колсоном Бэйкером. Когда она вернулась, то сказала мужу, что ей понравилось быть одной и она хочет развестись.
Грин утверждает, что был от заявления Меган в шоке.
"Но не мог ее осуждать, потому что это был выбор, который она сделала. Она искренне чувствовала эту необходимость", — отметил муж актрисы.
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