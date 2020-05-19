Лолита стала садоводом-любителем на самоизоляции

Певица Лолита решила рассказать и показать своим поклонникам, чем занимается на самоизоляции. Она опубликовала видео, в котором показала цветы, посаженные на балконе.

Лолита рассказала подписчикам о различных видах садовых поливалок. Певица теперь ведёт блог, в котором рассказывает о различных лайфхаках на самоизоляции. Например, об очищении чайника от накипи.