Певица Лолита решила рассказать и показать своим поклонникам, чем занимается на самоизоляции. Она опубликовала видео, в котором показала цветы, посаженные на балконе.
Лолита рассказала подписчикам о различных видах садовых поливалок. Певица теперь ведёт блог, в котором рассказывает о различных лайфхаках на самоизоляции. Например, об очищении чайника от накипи.
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