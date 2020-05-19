Сын Алены Водонаевой отказался возвращаться домой к матери

Девятилетний сын Алены Водонаевой последние несколько месяцев проводил самоизоляцию с мамой. Недавно она отпустила его на неделю к отцу. Когда пришло время возвращаться, мальчик отказался и записал маме видеообращение.

В видео он рассказал, что очень скучает и любит маму, но он провел с ней два месяца, а с отцом всего неделю. Сын попросил Водонаеву ещё некоторое время побыть с отцом. Телеведущая растрогалась и разрешила ему остаться у отца.