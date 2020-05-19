Женщина с таким характером, как у Полины Гагариной, должна быть рядом с сильным и состоявшимся мужчиной.
Об этом рассказала блогер Лена Миро, которая поддержала певицу в расставании с Дмитрием Исхаковым. По её мнению, Гагарина поступает правильно.
"Многие возмущаются, как их обманули, вспоминая рекламу йогурта. И слали мне проклятия, когда я смеялась над этой показной семейной идиллией", — утверждает блогер.
"Вот и Полина слила маргаринового мужа, и правильно сделала", — добавила Миро.
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