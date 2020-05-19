"Слив маргаринового мужа": Миро похвалила Гагарину за уход от Исхакова

Женщина с таким характером, как у Полины Гагариной, должна быть рядом с сильным и состоявшимся мужчиной.

Об этом рассказала блогер Лена Миро, которая поддержала певицу в расставании с Дмитрием Исхаковым. По её мнению, Гагарина поступает правильно.