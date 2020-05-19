Бывшая возлюбленная Жидкова ответила на обвинения актера

Лилия Соловьева прокомментировала обвинения Ивана Жидкова в том, что она не дает видеться ему с сыном. Ранее актер публично заявил, что не будет платить алименты до тех пор, пока Соловьева будет ограничивать его общение с ребенком.

Бывшая возлюбленная артиста объяснила, что Жидков ведет очень активный образ жизни и общается со многими людьми, поэтому она ограничила его общение с сыном из-за угрозы заражения коронавирусом.