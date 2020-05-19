Лилия Соловьева прокомментировала обвинения Ивана Жидкова в том, что она не дает видеться ему с сыном. Ранее актер публично заявил, что не будет платить алименты до тех пор, пока Соловьева будет ограничивать его общение с ребенком.
Бывшая возлюбленная артиста объяснила, что Жидков ведет очень активный образ жизни и общается со многими людьми, поэтому она ограничила его общение с сыном из-за угрозы заражения коронавирусом.
"Проснувшись утром, я была очень удивлена претензиями с оскорблениями и унижениями. Создавалось впечатление, что человек просто перебрал с алкоголем и стал писать бывшим — как по сюжету анекдота. Да, я сейчас не даю Ивану видеться со Степой из-за пандемии. Мы строго соблюдаем режим самоизоляции. Мои контакты: мама, тетя. Они все в зоне риска. Я Ване это объясняла и писала ему, что когда все закончится, то попрошу его забрать сына. У Вани жизнь активнее, чем у меня: он видится с друзьями, посещает общественные места. А я сейчас забочусь о себе, потому что ребенку нужна здоровая мама", — объяснила Соловьева.
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