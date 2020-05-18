В Сети появилось архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

В Сети появилась фотография Ирины Аллегровой, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа. Снимок был сделан в Майями.

На фото певица стоит вместе во своими друзьями на балконе в Майами. Снимок выложил друг Аллегровой, певец Александр Богданович.

"Шальную императрицу" не узнать на архивном фото

Далеко не всего пользователи смогли бы узнать Аллегрову на старом снимке. На фото она запечатлена в черной майке, без макияжа, с короткими вьющимися волосами.

"Спортсменка и красавица!" — написал один из поклонников звезды.

Известно, что раньше у певицы была квартира в Майями, но несколько лет назад она ее продала.

Ранее певица Валерия на своей странице в Instagram выложила фото, на котором она запечатлена крупным планом с растрепанной прической и в солнцезащитных очках. На лице певицы медицинская маска. Поклонники перепутали Валерию в маске и очках с Аллой Пугачевой.