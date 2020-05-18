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Фотографию выложил друг Ирины Аллегровой, певец Александр Богданович. Неизвестно, какого года снимок. По словам самого Богдановича, фотография сделана в Майами. Узнали Ирину? #майами #фото #америка #американец #александрбогданович #макияж #парик #россия #артистка #сеть #интернет #снимок #иринааллегрова #аллегроварулит #аллегрова #ирина #аллегровцы #поклонники #МыЗаАллегрову #молодежьзааллегрову #любималлегрову #деньсмузыкойаллегровой #музыкааллегровой
В Сети появилась фотография Ирины Аллегровой, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа. Снимок был сделан в Майями.
На фото певица стоит вместе во своими друзьями на балконе в Майами. Снимок выложил друг Аллегровой, певец Александр Богданович.
Далеко не всего пользователи смогли бы узнать Аллегрову на старом снимке. На фото она запечатлена в черной майке, без макияжа, с короткими вьющимися волосами.
"Спортсменка и красавица!" — написал один из поклонников звезды.
Известно, что раньше у певицы была квартира в Майями, но несколько лет назад она ее продала.
Ранее певица Валерия на своей странице в Instagram выложила фото, на котором она запечатлена крупным планом с растрепанной прической и в солнцезащитных очках. На лице певицы медицинская маска. Поклонники перепутали Валерию в маске и очках с Аллой Пугачевой.
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