Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа

Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе. Певица даже уволила своего мужа с должности гендиректора ООО "Полина Гагарина", через которую она осуществляет свою концертную деятельность.

Реальную причину расставания пары назвала певица Алена Кравец. По её словам, Гагарина имеет непростой характер и постоянно унижает супруга тем, что его доход значительно ниже. Друзья Гагариной рассказывают, что она властный и вздорный человек.