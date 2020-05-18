Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе. Певица даже уволила своего мужа с должности гендиректора ООО "Полина Гагарина", через которую она осуществляет свою концертную деятельность.
Реальную причину расставания пары назвала певица Алена Кравец. По её словам, Гагарина имеет непростой характер и постоянно унижает супруга тем, что его доход значительно ниже. Друзья Гагариной рассказывают, что она властный и вздорный человек.
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