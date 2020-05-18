В Instagram появилось видео с операции Маши Малиновской

В Сети появилось видео с пластической операции телеведущей Маши Малиновской. Она сделала в клинике верхнюю блефаропластику и эндоскопическую подтяжку лба и бровей.

Видео было опубликовано в Instagram пластического хирурга Сеймура Алиева.

На кадрах хирург сначала рассказывает, что у телеведущей уберут излишки коже на голове и лице, а затем на две недели поместят специальные мини-шурупы. В трехминутном видео Малиновская сама рассказывает, что заставило её пойти на хирургические вмешательства.