В Сети появилось видео с пластической операции телеведущей Маши Малиновской. Она сделала в клинике верхнюю блефаропластику и эндоскопическую подтяжку лба и бровей.
Видео было опубликовано в Instagram пластического хирурга Сеймура Алиева.
На кадрах хирург сначала рассказывает, что у телеведущей уберут излишки коже на голове и лице, а затем на две недели поместят специальные мини-шурупы. В трехминутном видео Малиновская сама рассказывает, что заставило её пойти на хирургические вмешательства.
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Короткое видео-отчет о том, как прошла операция у @malinovskaya_tv
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