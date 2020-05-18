Актриса Татьяна Васильева рассказала, что не выпрыгивала из окна больницы, как пишут в прессе. Она подписала заявление о выписке по собственному желанию. Артистка объяснила этот поступок желанием продолжить лечение под наблюдением собственного врача.
В документе, который подписала Васильева, утверждается, что актриса не имеет никаких претензий к работникам больницы и обязуется соблюдать режим самоизоляции дома. По словам Васильевой, наблюдение собственного врача ускорило выздоровление и в целом пошло на пользу.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.