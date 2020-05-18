Татьяна Васильева рассказала о побеге из больницы

Актриса Татьяна Васильева рассказала, что не выпрыгивала из окна больницы, как пишут в прессе. Она подписала заявление о выписке по собственному желанию. Артистка объяснила этот поступок желанием продолжить лечение под наблюдением собственного врача.

В документе, который подписала Васильева, утверждается, что актриса не имеет никаких претензий к работникам больницы и обязуется соблюдать режим самоизоляции дома. По словам Васильевой, наблюдение собственного врача ускорило выздоровление и в целом пошло на пользу.