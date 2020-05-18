Иван Жидков публично заявил, что не будет платить алименты

Вскоре после рождения сына Степана пара Ивана Жидкова и Лилии Соловьевой перестала существовать. Актер и его избранница так и не были женаты. Разорвала отношения пара очень непросто.

С того времени Жидков исправно платил алименты, однако недавно решил прекратить выплаты. Он заявил, что теперь не даст бывшей возлюбленной и ребенку "ни копейки", поскольку она препятствует его общению с сыном.