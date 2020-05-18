Вскоре после рождения сына Степана пара Ивана Жидкова и Лилии Соловьевой перестала существовать. Актер и его избранница так и не были женаты. Разорвала отношения пара очень непросто.
С того времени Жидков исправно платил алименты, однако недавно решил прекратить выплаты. Он заявил, что теперь не даст бывшей возлюбленной и ребенку "ни копейки", поскольку она препятствует его общению с сыном.
"По какому праву мне не дают видеться с ребенком? Может, кто знает? Самоизоляция? Я что, нарушу какие-то правила, если его увижу? Меня достало, что мужчина всегда виноват. Я имею такие же права на ребенка, как и его мать. Мне приехать и насильно забрать его с собой? Единственный рычаг — алименты. Как только заикнулся, что не дам их, пока сына не увижу, все было слито в Интернет! После такого ничего не хочется делать для женщин!" — написал Жидков в Instagram.
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