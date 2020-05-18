Экс-участница "Little Big" рассказала, почему покинула группу

У истоков создания популярной группы "Little Big", представлявшей Россию на "Евровидении" в 2020 году, стояла необычная девушка Анна Каст. Однако за несколько лет до оглушительной славы коллектива она решила покинуть группу. Сейчас девушка решила рассказать, что её подтолкнуло на это решение.