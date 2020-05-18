У истоков создания популярной группы "Little Big", представлявшей Россию на "Евровидении" в 2020 году, стояла необычная девушка Анна Каст. Однако за несколько лет до оглушительной славы коллектива она решила покинуть группу. Сейчас девушка решила рассказать, что её подтолкнуло на это решение.
"У меня сложилась непростая ситуация, я была в группе, но параллельно работала в школе воспитательницей. Ну что сказать… Некоторые родители детей не очень хорошо относились к моему творчеству. Потому что дети наши клипы видели в YouTube и так далее. В итоге я осознала, что надо из группы уходить, я не могла совмещать", — пояснила Каст.
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