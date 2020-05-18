Актер Виктор Сухоруков, который снимался в фильмах Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2", перестал общаться с режиссером после гибели Сергея Бодрова.
За почти 20 лет артист всего один раз назвал причину, по которой он прекратил общение с Балабановым.
"Мы разошлись с Алексеем Балабановым после смерти Сергея Бодрова. Молча. Для меня было странно, что Алексей Балабанов открыто говорил о том, что "его первые фильмы, в частности "Счастливые дни", — плохие". Простите, но "Счастливые дни" получили награду на Каннском кинофестивале", — пояснил актер.
Также Сухоруков рассказал, что после гибели Бодрова Балабанов стал "очень мистическим человеком" и начал верить в параллельные миры.
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