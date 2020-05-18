Настасья Самбурская решила разорвать контракт со своим продюсером Виктором Дробышем, который четыре года продвигал её на российской эстраде. Она требует вернуть ей права на песни.
Представитель "Национальной музыкальной корпорации", принадлежащей Дробышу, узнала о судебном иске из публикации в Telegram-канале.
"Мы это никак не сможем прокомментировать. Узнали несколько минут назад из Телеграм-канала. Больше никакой информации у нас нет. Возможно, появится чуть позже", — сообщила директор компании Алена Макарова.
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