Дробыш ничего не знал об иске Самбурской

Настасья Самбурская решила разорвать контракт со своим продюсером Виктором Дробышем, который четыре года продвигал её на российской эстраде. Она требует вернуть ей права на песни.

Представитель "Национальной музыкальной корпорации", принадлежащей Дробышу, узнала о судебном иске из публикации в Telegram-канале.