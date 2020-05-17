Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава нашла нового парня

Участница Comedy Woman Екатерина Варнава призналась в том, что нашла нового мужчину. Об этом она намекнула во время передачи "Танцы со звездами".

Тридцатипятилетняя Екатерина Варнава во время танцевального шоу удивила зрителей не только своим номером, но и личным откровением.

"Я нашла свою любовь. Я бы хотела сохранить эту интригу, но если поставите мне по 10 баллов, скажу, кто это", — заинтересовала артистка.

Члены жюри поставили ей максимальную оценку — 40 баллов, но раскрыть секрет танцовщица пообещала в следующем выпуске программы.