Участница Comedy Woman Екатерина Варнава призналась в том, что нашла нового мужчину. Об этом она намекнула во время передачи "Танцы со звездами".
Тридцатипятилетняя Екатерина Варнава во время танцевального шоу удивила зрителей не только своим номером, но и личным откровением.
"Я нашла свою любовь. Я бы хотела сохранить эту интригу, но если поставите мне по 10 баллов, скажу, кто это", — заинтересовала артистка.
Члены жюри поставили ей максимальную оценку — 40 баллов, но раскрыть секрет танцовщица пообещала в следующем выпуске программы.
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