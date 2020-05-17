Певица Любовь Успенская не может простить свою родную дочь, которая ее оклеветала и предала.
"У нас война. Она не оставила ни одной зацепки для примирения. Сейчас она живет в Америке, я дала ей свободу. Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать. Пусть забудет меня, но вернется в сознание. Пусть скажет: "Мама, не хочу тебя знать, но я успешна", — сказала исполнительница в программе "Однажды…" телеканала НТВ.
Дочь певицы Татьяна Плаксина в начале года заявила о том, что мать психологически на нее давила, а иногда и занималась рукоприкладством.
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