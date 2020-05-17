Телеведущая Ксения Собчак показала видеоролик, на котором ее сын Платон поет русскую народную песню "Калинка". Видео опубликовано на ее личной странице в Instagram.

"Я должна сказать спасибо карантину за то, что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной. Я всегда старалась каждый день выделять ему время до и после работы, но проводить дни и недели напролет-невообразимое счастье, а главное-совсем другое ощущение близости", — написала Собчак в описании к ролику.