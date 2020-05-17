Представитель Муцениеце прокомментировала задержание актрисы

Агата Муцениеце оказалась "не в нужное время и не в нужном месте". Об этом сообщила адвокат актрисы на своей странице в Instagram.

Юрист заявила, что информация, опубликованная средствами массовой информации, это бездоказательная "ересь".

Ранее актриса была задержана столичными полицейскими за нарушение режима самоизоляции. На неё составили административный протокол.