Организаторы музыкального фестиваля Евровидение заявили о том, что следующий конкурс пройдет в Роттердаме.
Такое решение было озвучено 16 мая во время концерта "Europe Shine A Light".
18 марта 2020 стало известно о первой отмене фестиваля за всю его историю. Музыкальный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
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