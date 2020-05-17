Музыкальное шоу "Евровидение 2021" пройдет а Роттердаме

Организаторы музыкального фестиваля Евровидение заявили о том, что следующий конкурс пройдет в Роттердаме.

Такое решение было озвучено 16 мая во время концерта "Europe Shine A Light".

18 марта 2020 стало известно о первой отмене фестиваля за всю его историю. Музыкальный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.