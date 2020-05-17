Известный российский продюсер Максим Фадеев в интервью Ивану Урганту в рамках программы "Вечерний Ургант" заявил о том, что больше не хочет работать с артистами, потому что его теперь интересуют только творцы.
Такое заявление Фадеев сделал после шуточного предложения Ивана Урганта о создании музыкальной группы "Золото", участниками которой могли бы стать два человека в "возрасте".
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