Модель Наталья Водянова сообщила, что вынуждена перенести свою долгожданную свадьбу с миллиардером Антуаном Арно.
По её словам, церемония бракосочетания перенесена на год, поскольку в неё было вложено много сил и средств, однако из-за пандемии коронавируса сейчас все планы реализовать нельзя.
Свадьба Арно и Водяновой должна состоится в ближайшее время, однако из-за COVID-19 не было пошито вовремя даже свадебное платье.
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