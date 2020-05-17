Водянова перенесла свадьбу с миллиардером Арно

Модель Наталья Водянова сообщила, что вынуждена перенести свою долгожданную свадьбу с миллиардером Антуаном Арно.

По её словам, церемония бракосочетания перенесена на год, поскольку в неё было вложено много сил и средств, однако из-за пандемии коронавируса сейчас все планы реализовать нельзя.

Свадьба Арно и Водяновой должна состоится в ближайшее время, однако из-за COVID-19 не было пошито вовремя даже свадебное платье.