Павел Прилучный рассказал о случившемся с ним "адовом беспределе"

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный поделился шокировавшим его событием: накануне к его загородному дому подъехали парень в инвалидном кресле и девушка. Последняя при этом уверяла, что является сестрой Прилучного, с которым ее разлучили в роддоме. Также она сообщила, что больна раком мозга и ждет ребенка. Об этом пишет "7days.ru".

"Это просто беспредел адовый и уже переходит все границы. Смеяться над больными людьми очень нехорошо. Если это, конечно, были не мошенники", — прокомментировал случившееся актер.

Он отметил, что это и есть так называемая обратная сторона медали — когда популярность оборачивается для человека чьим-то постоянным преследованием.