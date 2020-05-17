Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный поделился шокировавшим его событием: накануне к его загородному дому подъехали парень в инвалидном кресле и девушка. Последняя при этом уверяла, что является сестрой Прилучного, с которым ее разлучили в роддоме. Также она сообщила, что больна раком мозга и ждет ребенка. Об этом пишет "7days.ru".
"Это просто беспредел адовый и уже переходит все границы. Смеяться над больными людьми очень нехорошо. Если это, конечно, были не мошенники", — прокомментировал случившееся актер.
Он отметил, что это и есть так называемая обратная сторона медали — когда популярность оборачивается для человека чьим-то постоянным преследованием.
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