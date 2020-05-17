Российский певец Джиган впервые выступил после лечения в реабилитационной клинике от наркозависимости.
После выхода из больницы русский рэп-исполнитель пытается наладить отношения со своей семьей и продолжать заниматься творчеством.
Вчера известный артист участвовал в музыкальном онлайн-фестивале "VK Fest 2020", где был очень энергичным и веселым без использования наркотических препаратов.
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