Джиган впервые вышел на сцену после лечения от наркозависимости

Российский певец Джиган впервые выступил после лечения в реабилитационной клинике от наркозависимости.

После выхода из больницы русский рэп-исполнитель пытается наладить отношения со своей семьей и продолжать заниматься творчеством.

Вчера известный артист участвовал в музыкальном онлайн-фестивале "VK Fest 2020", где был очень энергичным и веселым без использования наркотических препаратов.