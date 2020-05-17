Звезда развлекательного телешоу Comedy Club Марина Кравец трогательно поздравила своего супруга Аркадия Водахова с днем рождения, опубликовав в соцсети Instagram их совместное фото.
"Моя любовь, моя опора! Ты старше меня всего-то на 2 дня, но судя по твоей мудрости, рассудительности, умению брать ответственность — по ощущениям минимум на неделю! Крутейший муж! Фантастический отец нашей дочки! С днём рождения, Мой Человек!" — написала Марина.
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