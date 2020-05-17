Стречина рассказала о роли в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!"

Российская актриса Ангелина Стречина в беседе с "7days.ru" рассказала о съемках в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!", в котором сыграла роль девушки по имени Эльза.

По ее словам, кинолента возвращает зрителя к 90-м, которые показаны глазами детей-подростков — что, по мнению Стречиной, только добавляет ей изюминки. Также актриса отметила, что сильно отличается по натуре от своей героини в сериале.

"Мой персонаж — Эльза — совершенно не такая, как я в жизни. Я летаю, пою, у меня любовь, цветы, бабочки. А Эльза другая, невероятно жесткая, стальная", — отметила Стречина.