Российская актриса Ангелина Стречина в беседе с "7days.ru" рассказала о съемках в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!", в котором сыграла роль девушки по имени Эльза.
По ее словам, кинолента возвращает зрителя к 90-м, которые показаны глазами детей-подростков — что, по мнению Стречиной, только добавляет ей изюминки. Также актриса отметила, что сильно отличается по натуре от своей героини в сериале.
"Мой персонаж — Эльза — совершенно не такая, как я в жизни. Я летаю, пою, у меня любовь, цветы, бабочки. А Эльза другая, невероятно жесткая, стальная", — отметила Стречина.
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