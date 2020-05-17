У российской шансонье Кати Огонек сегодня могло бы быть день рождение. О 43-летии мамы рассказала ее дочь. Лера продолжает карьеру мамы, но часто по ней скучает.

"Самые яркие воспоминания о маме — это ее приезд с гастролей. Тогда это было для меня большим счастьем, ведь видела я редко. Иногда мама брала меня на концерты: она со сцены дарила мне игрушки, а я стеснялась выйти к ней. В день ее рождения мы обычно ездим на кладбище, вспоминаем моменты связанные с мамой, слушаем ее песни. Конечно, никогда этот день не обходится без слез. В связи с карантином поехать на кладбище не будет возможности, поэтому пойдем поставим свечку в храме и как всегда вспомним добрым словом", — рассказала Лера "СтарХиту".