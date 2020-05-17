Британская музыкальная группа Hurts рассказала о своей новой песне "Voices", которая посвящена проблемам из-за коронавируса.
"Эта композиция была написана в разгар личного кризиса, а вышла в период, когда весь мир переживает непростые времена. Надеюсь, она поможет обрести надежду и ощутить катарсис всем тем, кто сейчас сражается с собственными демонами", — прокомментировал Тео Хатчкрафт новую песню.
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