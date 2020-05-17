Музыкант Юрий Лоза оценил выступление Украины на шоу "Европа зажигает свет", которое было проведено вместо Евровидения-2020.
"Мне понравилось, что украинцы и обращение к Европе записали на ридной мове, резонно полагая, что у каждого уважающего себя государства должен найтись переводчик", — подчеркнул Лоза, отметив, что "лишь немногие намеревались представить песни на своем языке — это Сербия, Хорватия, Словения, Белоруссия, Италия, Франция, Испания, Португалия и, как ни странно, Украина".
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В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.