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Телохранитель Канье Уэста пожаловался на его капризы

Шоу-бизнес » Зарубежный

Бывший охранник репера в начале карьеры работал в полиции, позже работал с Леонардо Ди Каприо и другими звездами. Но Канье Уэст вызывает у телохранителя самые бурные эмоции. Со слов Стива Станулиса Уэст был его самым "сложным" клиентом.

"С этим парнем нельзя разговаривать", — отметил Станулис.

По его словам, Канье не был организованным и на ходу менял правила работы. Однажды он попросил идти от него на расстоянии десяти шагов, хоть это противоречит правилам безопасности. Иногда он требовал прятаться от камер журналистов, что тоже небезопасно для личной жизни Уэста.

Но не смотря на трудности характера охранник отметил его трудолюбие.

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