Рудковскую "выставили" из дома

Фигурист Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская не унывают на карантине и продолжают смешить подписчиков забавными роликами. Так, в последнем видео под звуки песни Юрия Антонова "Мечта сбывается" супруг выгоняет Рудковскую из дома за то, что та будто бы чихнула.