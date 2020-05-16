Фигурист Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская не унывают на карантине и продолжают смешить подписчиков забавными роликами. Так, в последнем видео под звуки песни Юрия Антонова "Мечта сбывается" супруг выгоняет Рудковскую из дома за то, что та будто бы чихнула.
"В наше время лучше не чихать, а то можно остаться бездомной", — пошутила Яна в своем Instagram.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.