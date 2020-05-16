Пользователи социальных сетей заметили, что Джиган и его супруга Оксана Самойлова проводят самоизоляцию вместе. Они публикуют в Instagram одинаковые видео, а на одном Stories рэпера засветилась и его жена с детьми.
Примечательно, что недавно Самойлова подала документы на развод. Пока она никак не комментировала свою личную жизнь.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.