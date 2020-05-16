Джиган планирует восстановить свой брак

Пользователи социальных сетей заметили, что Джиган и его супруга Оксана Самойлова проводят самоизоляцию вместе. Они публикуют в Instagram одинаковые видео, а на одном Stories рэпера засветилась и его жена с детьми.

Примечательно, что недавно Самойлова подала документы на развод. Пока она никак не комментировала свою личную жизнь.