Меладзе ищет новую солистку для "ВИА Гры"

Продюсер Константин Меладзе удивил своих подписчиков новой публикацией. Он написал в Instagram, что ищет новую солистку для своей группы "ВИА Гра", которая должна будет заменить Эрику Герцег.

Ранее Герцег решила покинуть группу и начать сольную карьеру. Она отметила, что Меладзе поддержал её решение. Однако певица по контракту должна доработать в группе до конца 2020 года.

В связи с этим продюсер объяснил "международный конкурс", в котором могут принять участие все девушки в возрасте от 18 до 25 лет.