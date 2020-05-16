Продюсер Константин Меладзе удивил своих подписчиков новой публикацией. Он написал в Instagram, что ищет новую солистку для своей группы "ВИА Гра", которая должна будет заменить Эрику Герцег.
Ранее Герцег решила покинуть группу и начать сольную карьеру. Она отметила, что Меладзе поддержал её решение. Однако певица по контракту должна доработать в группе до конца 2020 года.
В связи с этим продюсер объяснил "международный конкурс", в котором могут принять участие все девушки в возрасте от 18 до 25 лет.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.