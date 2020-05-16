Российская актриса Мария Горбань, известная телезрителям ролью в сериале "Кухня", рассказала, что переболела коронавирусом вместе со всеми членами ее семьи. С болезнью она боролась на протяжении трех недель, передает "7days.ru".
Она призналась, что изначально не хотела распространять информацию о недуге, и решилась на это только сегодня, когда анализы на COVID-19 дали отрицательный результат.
"Я заболела три недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель, и я, конечно же, побежала делать тест и КТ. КТ показало воспаление лёгких 8%. На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем еще чувствую", — поделилась Мария.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.