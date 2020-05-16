Горбань рассказала о "выкручивании тела" при коронавирусе

Российская актриса Мария Горбань, известная телезрителям ролью в сериале "Кухня", рассказала, что переболела коронавирусом вместе со всеми членами ее семьи. С болезнью она боролась на протяжении трех недель, передает "7days.ru".

Она призналась, что изначально не хотела распространять информацию о недуге, и решилась на это только сегодня, когда анализы на COVID-19 дали отрицательный результат.