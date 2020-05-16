Собчак раскрыла новое прозвище Богомолова

Ксения Собчак рассказала в Instagram, как она называет своего мужа — Константина Богомолова. Телеведущая опубликовала его фотографию в стиле персонажей кинотрилогии "Матрица".

"Мой Морфеус", — подписала Собчак фотографию.

В комментариях подписчики заметили, что за период самоизоляции Богомолову удалось похудеть, а не набрать лишний вес.