Ксения Собчак рассказала в Instagram, как она называет своего мужа — Константина Богомолова. Телеведущая опубликовала его фотографию в стиле персонажей кинотрилогии "Матрица".
"Мой Морфеус", — подписала Собчак фотографию.
В комментариях подписчики заметили, что за период самоизоляции Богомолову удалось похудеть, а не набрать лишний вес.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.