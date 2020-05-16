Ходченкова поразила подписчиков идеальными формами

Светлана Ходченкова активно готовится к завершению режима самоизоляции — летний сезон она хочет встретить во всеоружии, будучи в идеальной форме. Так, кадрами со своих тренировок она поделилась в соцсети Instagram.