Светлана Ходченкова активно готовится к завершению режима самоизоляции — летний сезон она хочет встретить во всеоружии, будучи в идеальной форме. Так, кадрами со своих тренировок она поделилась в соцсети Instagram.
"Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето. Поэтому я продолжаю подготовку к съемочному сезону не выходя из дома. Что для этого нужно: правильное питание и спорт, а точнее, бег. Кардио делаю с утра примерно 20 минут", — рассказала Ходченкова.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.