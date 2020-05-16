Агент Прилучного прокомментировала задержание Муцениеце

Агент Павла Прилучного Екатерина Сычева прокомментировала задержание Агаты Муцениеце в Москве из-за нарушения режима самоизоляции.

"Я поняла о чем вы, но я ничего не знаю. Я агент Павла, а не Агаты", - сообщила представитель Прилучного журналистам.

Ранее Муцениеце сообщила подписчикам в Instagram, что её задержали в Москве и доставили в отделение полиции.