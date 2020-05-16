Агент Павла Прилучного Екатерина Сычева прокомментировала задержание Агаты Муцениеце в Москве из-за нарушения режима самоизоляции.
"Я поняла о чем вы, но я ничего не знаю. Я агент Павла, а не Агаты", - сообщила представитель Прилучного журналистам.
Ранее Муцениеце сообщила подписчикам в Instagram, что её задержали в Москве и доставили в отделение полиции.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.