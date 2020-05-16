Полицейские в Москве задержали и доставили в отделение актрису Агату Муцениеце за нарушение режима самоизоляции.
"Что я нарушила? Карантин? Нельзя останавливаться!", — рассказала артистка в Instagram.
Telegram-канал "112" сообщил, что на Муцениеце уже составили административный протокол.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.