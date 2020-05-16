Агата Муцениеце задержана полицией за нарушение самоизоляции

Полицейские в Москве задержали и доставили в отделение актрису Агату Муцениеце за нарушение режима самоизоляции.

"Что я нарушила? Карантин? Нельзя останавливаться!", — рассказала артистка в Instagram.

Telegram-канал "112" сообщил, что на Муцениеце уже составили административный протокол.