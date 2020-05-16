Музыкальный продюсер Максим Фадеев решил раскрыть причины, по которым он решил распустить лейбл MALFA.

По его словам, последней каплей стало "системное воровство" со стороны менеджеров. Из студии начали пропадать камеры, шнуры и другое оборудование. Также продюсер отметил, что на лейбл стал попадать "непонятный контингент".

"Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто, у тебя есть диплом, ты говоришь: "Я все знаю", тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату, ты поработал, заработал свои 500-600 тысяч и пошел в другую компанию рассказывать ту же самую сказку", — пояснил Фадеев.

"Не получилось, не склеилась эта ваза. Поэтому я посчитал, что это не мой путь. Я закрыл это и счастлив", — добавил продюсер.