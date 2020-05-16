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Ведьма Мэрилин Керро заявила о расставании с мужем

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Участница шоу "Битва Экстрасенсов" Мэрилин Керро сообщила о том, что собирается съезжать с квартиры мужа. Это решение она приняла ради укрепления семьи.

"Я решила переехать и почувствовать жизнь отдельно от мужа, так как чувствую, что это лучше для нашей семьи. Это не грустный случай, это счастливый случай — мы даем каждому пространство и рост. Мы всегда будем семьей, потому что наши дети остаются нашим приоритетом. Для ребенка важно видеть родителей, которые счастливы и уравновешены", — написала ясновидящая.

В семье были разногласия и недопонимания, но о том, что супруги собираются официально развестись, не сообщается.

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