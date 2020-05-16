Ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева случайно опозорила своего мужа, рэпера Элджея, в эфире программы "Вечерний Ургант". Об этом пишет "7days.ru".
Так, на шоу Настя пришла одна. Когда ее спросили, почему у них с супругом нет совместных интервью, она ответила, что Элджей не может поддержать полноценный диалог, поскольку ему трудно разговаривать. Однако после она пожалела своих словах.
"Взяла и обосрала своего супруга на Первом, ужас", — расстроилась телеведущая.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.