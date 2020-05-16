Ивлеева случайно обидела мужа в "Вечернем Урганте"

Ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева случайно опозорила своего мужа, рэпера Элджея, в эфире программы "Вечерний Ургант". Об этом пишет "7days.ru".

Так, на шоу Настя пришла одна. Когда ее спросили, почему у них с супругом нет совместных интервью, она ответила, что Элджей не может поддержать полноценный диалог, поскольку ему трудно разговаривать. Однако после она пожалела своих словах.