Музыкальный конкурс "Евровидение-2020" пройдет в онлайн-режиме в виде небольшого концерта. Шоу покажут на официальном YouTube-канале организаторов конкурса.
Коронавирусное Евровидение назвали "Европа зажигает свет", в рамках которого будут показывать 30 секунд выступления каждого участника.
Ранее сообщалось о том, что Россия хочет отправить на музыкальный конкурс популярную группу Little Big, но международный фестиваль пришлось отменить из-за коронавирусной пандемии.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.