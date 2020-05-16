Организаторы "Евровидения" проведут онлайн-концерт

Музыкальный конкурс "Евровидение-2020" пройдет в онлайн-режиме в виде небольшого концерта. Шоу покажут на официальном YouTube-канале организаторов конкурса.

Коронавирусное Евровидение назвали "Европа зажигает свет", в рамках которого будут показывать 30 секунд выступления каждого участника.

Ранее сообщалось о том, что Россия хочет отправить на музыкальный конкурс популярную группу Little Big, но международный фестиваль пришлось отменить из-за коронавирусной пандемии.