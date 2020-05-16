Певица Лолита поставила точку в отношениях с бывшим супругом Дмитрием Ивановым еще в конце апреля — тем не менее, судебные разбирательства между ними могут продолжиться. Об этом пишет "Стархит".
Дело в том, что после развода Лолита обвинила Дмитрия в хранении распространении запрещенных препаратов. Теперь тренер пытается вернуть свою хорошую репутацию. Вместе с тем он заявил, что не намерен добиваться кого-то наказания для бывшей жены и просто хочет разойтись мирным путем.
"Разрыв любых отношений — это не хорошо, распадается семья. К сожалению, виноваты в этом оба. Суд вынес справедливое решение: нас с Лолитой официально развели, а брак не был фиктивным. У меня нет задачи посадить ее в тюрьму — это смешно. Я лишь хочу снять все обвинения в свой адрес", — рассказал бывший муж певицы.
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