Бывший муж Лолиты рассказал, готов ли посадить ее в тюрьму

Певица Лолита поставила точку в отношениях с бывшим супругом Дмитрием Ивановым еще в конце апреля — тем не менее, судебные разбирательства между ними могут продолжиться. Об этом пишет "Стархит".

Дело в том, что после развода Лолита обвинила Дмитрия в хранении распространении запрещенных препаратов. Теперь тренер пытается вернуть свою хорошую репутацию. Вместе с тем он заявил, что не намерен добиваться кого-то наказания для бывшей жены и просто хочет разойтись мирным путем.