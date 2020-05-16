У победительницы шоу "Танцы со звездами" 2015 года отказала нога

Ирина Пегова, участница шоу "Танцы со звездами" рассказала, какой ценой ей досталась победа в 2015 году. Члены жюри и зрители высоко оценили ее дуэт с Алексеем Козловским, однако, танцовщица думала совсем о другом.