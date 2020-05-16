Ирина Пегова, участница шоу "Танцы со звездами" рассказала, какой ценой ей досталась победа в 2015 году. Члены жюри и зрители высоко оценили ее дуэт с Алексеем Козловским, однако, танцовщица думала совсем о другом.
"Когда готовили танец, у меня отказала правая нога! Накануне эфирной субботы вообще не слушалась, не ходила, тем более не поднималась… Я пошла на риск: перед танцем мне вкололи какой-то убийственный укол в тазобедренный сустав (очень тяжелый, была адская боль, меня бросало и в пот, и в холод) и вот результат — я чудом задвигалась", — призналась актриса.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.