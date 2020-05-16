Агата Муцениеце 15 мая официально подала на развод с Павлом Прилучным. Об это стало известно после публикации информации на портале Головинского районного суда.
Актриса провела прямой эфир в соцсетях с Анной Банщиковой и подтвердила подачу документов на развод.
"Короче, я развожусь! Ничего там такого у нас нет кроме адового резонанса в обществе. Мы разводимся и как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские", — рассказала Муцениеце.
"Все вопросы касаемо молодого человека на букву "П" уже не ко мне. Дела с разводом обстоят потихоньку, двигаемся вперед, все будет хорошо", — добавила артистка.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.