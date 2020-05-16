Муцениеце назвала Прилучного "человеком на букву П" и подала на развод

Агата Муцениеце 15 мая официально подала на развод с Павлом Прилучным. Об это стало известно после публикации информации на портале Головинского районного суда.

Актриса провела прямой эфир в соцсетях с Анной Банщиковой и подтвердила подачу документов на развод.